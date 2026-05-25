Pace: Firenze, presentato YouTopic Fest 2026 “L’inquietudine scintilla di vita”, dal 4 al 7 giugno a Rondine

(Foto Rondine)

È stato presentato oggi in Regione Toscana YouTopic Fest 2026, il festival promosso da Rondine Cittadella della Pace, in programma dal 4 al 7 giugno nel borgo di Rondine, ad Arezzo; realizzato con il sostegno della Regione Toscana, con il contributo dell’Ue; l’iniziativa è promossa nell’ambito di ‘Giovanisì’, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani. Quattro giorni di incontri, dialoghi, laboratori, testimonianze, scuola, sport, arte e musica per attraversare una delle parole più profonde del nostro tempo: l’inquietudine. “Abbiamo scelto il titolo “L’inquietudine” perché l’angoscia del nostro tempo – guerre, paure, solitudini, violenze che penetrano nelle case, nelle scuole, attraverso le parole – rischia di sostituirsi a questa parola che invece è la scintilla della vita. L’inquietudine non va spenta. Va ascoltata, custodita, trasformata”. YouTopic Fest nasce per questo, ha ribadito Franco Vaccari, fondatore e presidente di Rondine Cittadella della Pace, “fare di Rondine, dal 4 al 7 giugno, un luogo in cui giovani, istituzioni, testimoni, cittadine e cittadini possano sperimentare che il conflitto è l’energia di ogni relazione, della responsabilità e, paradossalmente, della pace”. “YouTopic Fest 2026 – ha dichiarato, a sua volta, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani – è una conferma straordinaria del valore di Rondine: un borgo che ha saputo trasformarsi in un laboratorio di pace di respiro cosmopolita. In un momento storico segnato da conflitti e tensioni internazionali, questa manifestazione ci ricorda che il dialogo tra i popoli non è solo un ideale ma una necessità, e che la pace si costruisce ogni giorno, a partire dai giovani. È nella loro determinazione, nella loro voglia di fare e di incontrarsi che sta la vera speranza di un futuro migliore”. Il festival si aprirà il 4 giugno con la Marcia In cammino per la Pace, promossa da Rondine in collaborazione con la Consulta degli Studenti della Provincia di Arezzo, il Parlamento Regionale degli Studenti della Toscana e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana. Il programma di YouTopic Fest 2026 si chiuderà domenica 7 giugno con “Destinazione Pace. Musica e voci dal mondo insieme contro le guerre”, la grande festa finale nell’Arena di Janine, con musica, parole, testimonianze e partecipazione. Sul palco sono annunciati Amara, Giovanni Caccamo, Oida – Orchestra Instabile di Arezzo, diretta dal Maestro Valter Sivilotti, Michele Serra e l’intervento di Lorenzo Jovanotti. Particolare rilievo avranno i due appuntamenti legati al ruolo della Regione Toscana nella promozione della cultura di pace. Il 4 giugno, nella Chiesina di Rondine, si terrà il seminario “Il Fondo sociale europeo plus a sostegno della cultura di pace”, dedicato ai progetti vincitori dell’Avviso pubblico per attività di sensibilizzazione rivolte a docenti e studenti degli istituti scolastici toscani in materia di Educazione alla Cittadinanza Globale, con particolare riferimento alla pace e ai temi dell’Agenda 2030. Per il programma completo vedere su: https://youtopicfest.rondine.org/