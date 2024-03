Diocesi: Imola, domani sera incontro sui “Segni di speranza in Terra Santa” con Andrea Avveduto

“Segni di speranza in Terra Santa”. Questo il titolo dell’appuntamento in programma nella serata di domani, a Imola, quarto e ultimo incontro dei Quaresimali promossi dalla parrocchia di san Francesco edizione 2024. Dalle 20.45, nella chiesa di san Pio, interverrà Andrea Avveduto, giornalista, docente e scrittore che, dopo aver trascorso alcuni anni a Gerusalemme, da oltre un decennio è il responsabile della Comunicazione e delle relazioni esterne della Ong Pro Terra Sancta che si occupa di creare legami tra la Terra Santa ed il mondo.

“Abbiamo ancora negli occhi i fatti e le immagini del 7 ottobre scorso e la violenza con cui i guerriglieri di Hamas hanno ucciso e rapito tanti innocenti”, si legge nell’articolo de “Il Nuovo Diario Messaggero” in cui si presenta l’iniziativa di domani: “Parimenti – prosegue il testo – siamo sgomenti della dura reazione dell’esercito israeliano e la disperata condizione del popolo palestinese a Gaza. Di fronte a questa spirale di violenza il rischio è di rimanere inermi e schiacciati, sopraffatti dal male che sembra prevalere. È invece possibile ancora sperare? Una domanda attorno alla quale ruota l’incontro di martedì 12, più attuale che mai”.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /