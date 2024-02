Papa Francesco: udienza, “non dimentichiamo mai la martoriata Ucraina, la Palestina e Israele, che soffrono tanto”

“Non dimentichiamo mai la martoriata Ucraina, la Palestina e Israele, che soffrono tanto”. Papa Francesco ha concluso con questo ennesimo appello l’udienza di oggi: “Preghiamo per questi fratelli e sorelle che soffrono la guerra”. “Oggi inizia la Quaresima, andiamo avanti in questo processo di conversione e di rinnovamento interiore nell’ascolto della Parola di Dio, nella cura dei fratelli che necessitano il nostro aiuto e nell’intensificare la preghiera, soprattutto per ottenere il dono della pace nel mondo”, l’invito finale.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /