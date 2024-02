Diocesi: Lamezia Terme, un incontro in parrocchia sulla tutela dei minori

Foto diocesi Lamezia Terme

Nei giorni scorsi, a Lamezia Terme, la parrocchia San Giovanni Calabria ha ospitato un incontro promosso da don Jelson Camacho, vicario parrocchiale, che ha invitato suor Elisa Ciuffa e don Francesco Benvenuto, rispettivamente referente e membro dell’equipe del Servizio diocesano tutela minori per presentare, agli operatori pastorali che lavorano a contatto con i minori e tutte le persone interessate, la tematica della tutela dei minori e degli adulti vulnerabili. Lo riferisce oggi un comunicato. Don Benvenuto ha illustrato la posizione della Chiesa, il suo intendimento su questo tema, il cammino fatto in questi ultimi anni ed ha precisato il significato di alcuni termini come abuso, corporeità, pedofilia. Suor Ciuffa si è soffermata sulle conseguenze degli abusi, sulla relazione educativa con minori vittime di abusi e le buone prassi da seguire in parrocchia, seguendo le indicazioni proposte, a tal proposito, dalla Cei. Al termine si è svolto un dibattito con i presenti.

L’incontro ha visto una bella partecipazione di operatori pastorali che hanno manifestato grande attenzione ed interesse alla tematica. “Un segnale positivo – si legge nel comunicato – di come la tutela dei minori e adulti vulnerabili sia un argomento intorno a cui c’è un grande interesse perché intercetta un desiderio di avere gli strumenti per poter ‘leggere’ le situazioni che si vedono e vivono in parrocchia durante le normali attività, saperle interpretare correttamente, senza falsi allarmismi e soprattutto avere gli strumenti di azione più appropriati”. I relatori hanno esortato ad una formazione continua, a lavorare in équipe e in rete con le associazioni territoriali che si occupano di bullismo e abusi e offrono servizi a minori e famiglie.