Venezia80: Università Cattolica, domani incontro su giovani, contenuti multimediali e educazione. Venerdì evento su territorio e cine-tele-turismo

I giovani, le tecnologie, la produzione di contenuti multimediali, gli strumenti culturali e educativi che bisognerebbe fornire loro per renderli più consapevoli, e il ruolo fondamentale della formazione e delle università in questo ambito sono i principali temi dell’incontro di giovedì 7 settembre dal titolo “Si legge e si scrive con le immagini”, in programma alle 15 presso lo Spazio Cinematografo di Fondazione Ente dello Spettacolo – Sala Tropicana 1 dell’Hotel Excelsior. All’evento, promosso nell’ambito degli incontri organizzati dall’Università Cattolica in concomitanza con la Mostra del cinema di Venezia, parteciperanno il rettore Franco Anelli; don Davide Milani, presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo; Fausto Colombo, prorettore con delega alle attività di comunicazione e promozione dell’immagine dell’Ateneo; Camilla Fracasso, studentessa di Scienze dei beni culturali e Tik Toker; Gio Russo, live content creator, alumnus del Dams dell’Università Cattolica.

Venerdì 8 settembre, invece, alle 11.30 sempre allo Spazio Cinematografo, per ‘“Effetto White Lotus’: fra protagonismo del territorio e cine-tele-turismo” saranno presenti al Lido di Venezia, insieme ad Anelli, Matteo Cardani, direttore generale Marketing di Publitalia80; Andrea Scrosati, Ceo Continental Europe di Fremantle; Massimo Scaglioni, direttore del Certa, il Centro di ricerca sulla televisione e gli audiovisivi dell’Università Cattolica per il quale parteciperanno all’incontro anche Anna Sfardini e Paolo Carelli; Marco Cucco, docente dell’Università di Bologna; Giulia Lavorane dell’Università di Padova e Christian Uva dell’Università Roma Tre.