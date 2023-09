Diocesi: Brescia, al via la rassegna “Restare nella realtà e andare oltre” dedicata alla figura di Don Piero Verzeletti

“Don Piero Verzeletti. Restare nella realtà e andare oltre”. Questo il titolo della rassegna dedicata al sacerdote fondatore della cooperativa “Il Calabrone” che prenderà il via oggi, mercoledì 6 settembre, per concludersi il 17 settembre con eventi tra Bornato di Cazzago San Martino e la città di Brescia.

Questa sera, alle 20.45, è in programma presso l’oratorio di Bornato, paese natale di don Verzeletti, la tavola rotonda “Le origini di una vocazione. Testi e testimoni” con gli interventi di Enrico Mirani, Licia Mazzotti, Arcangelo Riccardi e Piero Zanelli. Mercoledì 13 settembre, sempre alle 20.45, a partire dal lascito dell’esperienza del sacerdote bornatese si parlerà de “La visione e il lascito. Lo stato di fragilità: politiche adeguate?” in una tavola rotonda alla quale parteciperanno Roberto Rossini, suor Italiana Parente, Alessandro Augelli e Valeria Negrini. Sabato 16 settembre, dalle 20.45, la chiesa parrocchiale di San Bartolomeo di Bornato ospiterà il “Concerto per don Piero” con solisti e ensemble del Conservatorio “Luca Marenzio” di Brescia. Infine, domenica 17 alle 10.30 viene celebrata una messa a Bornato, in ricordo del sacerdote che ha speso la sua vita per gli ultimi, prima dell’inaugurazione di piazza don Piero Verzeletti a Bornato di Cazzago San Martino.