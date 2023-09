Assegno unico: Bordignon (Forum), “alleanza con Inps per essere più vicini alle famiglie”

“Sull’assegno unico (Au) serve l’impegno di tutti per aiutare le famiglie a esercitare appieno un diritto che è anche un investimento per il Paese”: lo dichiara Adriano Bordignon, presidente del Forum nazionale delle associazioni familiari, che ieri ha incontrato Micaela Gelera, commissario straordinario dell’Inps, e Vincenzo Caridi, direttore generale dell’Inps, per elaborare delle strategie congiunte per migliorare l’accesso all’assegno unico.

“Lo scarto tra le risorse stanziate e i pagamenti effettivi è ancora troppo elevato, segno che c’è ancora tanto da fare affinché una misura così importante economicamente, socialmente e culturalmente come l’assegno unico arrivi a tutti i potenziali beneficiari. Per questo abbiamo incontrato i vertici dell’Inps riportando in un contesto disteso ed estremamente collaborativo le istanze che abbiamo raccolto dalle famiglie. È stato un incontro positivo e propositivo – racconta oggi Bordignon-. A volte si tratta di un mero problema di comunicazione. Per questo ad esempio apprezziamo l’iniziativa dell’Inps che invierà ai neogenitori una comunicazione via email che li invita a presentare la domanda per richiedere l’assegno unico oppure a integrare il beneficio già percepito per altri figli a carico”.

“Ci preoccupa l’ingente quota di risorse di Au non distribuite ed abbiamo condiviso con Inps come non sia corretto affermare che si è realizzata una ‘minore spesa’ che lascerebbe intendere uno stanziamento ridondante rispetto alla reale necessità del bisogno. In realtà le risorse che si calcola residueranno quest’anno sono un ‘mancato investimento’ a favore delle famiglie italiane e della natalità nella nazione. È necessario che queste risorse non vengano spostate come avvenuto nel 2022”, osserva il presidente del Forum famiglie.

“L’incontro con il commissario Gelera e il direttore Caridi avvenuto ieri – conclude Bordignon – è laboratorio di sinergia istituzionale e vivo affiancamento alla complessa vita ordinaria delle famiglie. Il Forum delle associazioni familiari, come maggiore stakeholder delle istanze provenienti dalle famiglie italiane, ha trovato la massima disponibilità dell’Inps a organizzare e promuovere eventi informativi e formativi sul territorio nazionale a vantaggio delle famiglie e a costruire un canale privilegiato per la segnalazione di problematiche ricorrenti”.