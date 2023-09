Diocesi: Trento, dall’8 all’11 settembre è in programma il 103° pellegrinaggio per Lourdes. A guidarlo l’arcivescovo Tisi

Sono 238 i trentini in partenza per il 103° pellegrinaggio diocesano al santuario mariano di Lourdes in programma dall’8 all’11 settembre. Li guida l’arcivescovo di Trento, mons. Lauro Tisi.

Un’attenzione particolare sarà riservata ai 21 ammalati presenti, con 5 medici, 3 infermieri e una quarantina di volontari (tra dame e barellieri), coordinati da Ospitalità Tridentina.

Un primo gruppo di 44 persone raggiungerà Lourdes in pullman, partendo da Trento (Lungadige Monte Grappa) alle ore 20 di giovedì 7 settembre. Per altre 187 persone la partenza da Trento è fissata venerdì 8 settembre alle ore 7, sempre da Lungadige Monte Grappa, con destinazione l’aeroporto Caravaggio di Orio al Serio (Bg). Un gruppo familiare (7 persone) viaggerà infine per conto proprio e si aggregherà al pellegrinaggio direttamente a Lourdes.

La provenienza dei partecipanti è distribuita su tutto il territorio provinciale con prevalenza di chi abita nel capoluogo e sull’asse della Valle dell’Adige. Ben rappresentate sono anche la Val di Fiemme e la Val Rendena.

“Incroceremo sguardi noti e talora nuovi, ma soprattutto volti concreti”, scrive mons. Tisi ai propri compagni di viaggio. “Apprezzeremo – aggiunge – la bellezza di questi volti, di braccia e mani stanche che cercano sostegno, di altrettante braccia e mani pronte ad avvolgere e sostenere, incoraggiare e sospingere”.

“Maria – sottolinea il presule – ci consegna la notizia che il bene ha la meglio sul male. Mentre sui social si fa narrazione di morte, ci sono miliardi di uomini e donne che si sono alzati questa mattina e hanno messo sé stessi a servizio degli altri e miliardi di uomini e donne che questa sera renderanno grazie perché qualcuno li ha incontrati, li ha abbracciati, ha voluto loro bene. Andare a Lourdes sarà come correre a riconciliarci con lo sguardo e con l’incontro reale con questi uomini e donne”.

A fare da sfondo al pellegrinaggio sarà il testo della Lettera alla comunità scritta dall’arcivescovo di Trento in occasione del patrono San Vigilio, dal titolo “Lievito e sale”, che ad oggi ha raggiunto la tiratura di ben 25mila copie.