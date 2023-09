Diocesi: Cefalù, dalla Cei altri 240mila euro per il restauro della chiesa Santa Rosalia di Campofelice di Roccella

L’Ufficio nazionale per i Beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto della Conferenza episcopale italiana ha concesso, su richiesta del vescovo di Cefalù, mons. Giuseppe Marciante, con l’apporto dell’Ufficio tecnico della Curia diocesana, un nuovo contributo di circa 240mila euro per il progetto di restauro – 2° stralcio funzionale – della chiesa di Santa Rosalia di Campofelice di Roccella (Pa).

“Il finanziamento, che si somma a quello concesso già nel settembre del 2021 pari a 272mila euro per il restauro architettonico, rientra tra i contributi concessi dalla Cei nell’ambito degli interventi per gli edifici di culto costruiti da più di 20 anni, a valere sui fondi 8×1000. L’approvazione ufficiale della Conferenza Episcopale è stata comunicata pochi giorni fa”, ricorda una nota della diocesi di Cefalù.

Grazie a questo secondo contributo pari a 240.218 euro, a fronte di una spesa di 343.169 euro, sarà possibile completare le opere di restauro della chiesa di Santa Rosalia con il restauro dei prospetti e della facciata.