Istituto Jacques Delors: Letta (presidente), “conto alla rovescia” per discorso su stato dell’Unione, elezioni polacche e voto per il Parlamento Ue

“Il mese di settembre è sinonimo di ripresa” dopo le vacanze, “sia a livello scolastico che istituzionale. Per l’Unione europea è anche l’inizio del conto alla rovescia verso le elezioni europee del prossimo giugno, quando i cittadini rinnoveranno i loro rappresentanti per cinque anni”. Lo scrive Enrico Letta, presidente dell’Istituto Jacques Delors di Parigi, nell’editoriale della newsletter diffusa dall’Istituto stesso. “Tra sette giorni la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen terrà il suo discorso sullo stato dell’Unione a Strasburgo. Si tratta di annunciare i grandi progetti che verranno per l’ultimo anno del suo mandato”, specifica Letta. “Anche se il sostegno all’Ucraina dovrebbe essere riaffermato, le questioni europee come la negoziazione del Patto di stabilità e crescita, l’allargamento e il tema dell’immigrazione rimangono punti chiave”. Quindi aggiunge: “Tra cinque settimane, le elezioni polacche del 15 ottobre saranno un fattore determinante per gli equilibri politici europei. Da diversi anni Varsavia, che ha assunto una posizione strategica di primo piano a sostegno dell’Ucraina, aumenta le sue ostruzioni a Bruxelles. Le tensioni sullo Stato di diritto sono ancora alte. Se gli ultraconservatori del PiS”, il partito di governo, “restano i favoriti, i recenti risultati in Spagna con la timida vittoria dei conservatori dimostrano che non bisogna sempre fidarsi dei sondaggi”. Infine: mancano “dieci mesi al grande rinnovo delle elezioni europee. La campagna elettorale scandirà senza dubbio le discussioni al Consiglio e al Parlamento europeo, e promettono di essere talvolta dure e molto tese. […] Il nostro Istituto seguirà attentamente gli sviluppi e le proposte europee per contribuire a questo esercizio unico nella democrazia europea”.