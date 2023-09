Nicaragua: le Università dei gesuiti di El Salvador e Guatemala accoglieranno gli studenti dell’Uca, chiusa dal regime di Ortega

Dopo che il governo nicaraguense ha confiscato i beni ed espulso i gesuiti che gestivano l’Università Centroamericana (Uca) in Nicaragua, molti studenti sono rimasti nel limbo. L’Università Centroamericana José Simeón Cañas (Uca) di El Salvador e l’Università Rafael Landívar (Url) di Città del Guatemala, entrambe appartenenti alla Compagnia di Gesù, hanno annunciato che accoglieranno studenti nicaraguensi.

Sono 2.000 le domande per le quali “si sta facendo tutto il necessario per accogliere nel primo ciclo accademico del gennaio 2024 coloro che hanno completato il processo di ammissione che sarà comunicato a tempo debito”, si legge in una nota diffusa dalla Compagnia di Gesù.

È stato formato un comitato “con personale di entrambe le Università, che sta sviluppando un piano di lavoro, stabilendo i criteri per l’analisi dei casi e coordinando le azioni strategiche che saranno sviluppate nel resto dell’anno. Questo ci permetterà di rispondere adeguatamente alle richieste ricevute”.

Le autorità di entrambe le Università hanno sottolineato che i candidati devono soddisfare i “requisiti legali” per studiare e che, “indipendentemente dal loro livello di avanzamento nella laurea presso la Uca di Managua, sarà necessario almeno un anno di studio per portare a termine il processo di laurea”.