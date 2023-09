In seguito ad un attacco ad un mercato a Kostiantynivka, nella regione di Donetsk, in Ucraina, che ha provocato la morte e il ferimento di numerosi civili, Medici senza frontiere sta intervenendo con ambulanze e con la stabilizzazione dei pazienti all’ospedale Kostiantynivka. Ne dà notizia Msf Ucraina su X (ex Twitter).