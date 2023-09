Papa Francesco: udienza, fa salire cinque bambini sulla papamobile

(Foto Vatican Media/SIR)

Anche l’udienza di oggi, la prima dopo il viaggio in Mongolia, è cominciata con l’ormai tradizionale rito: Papa Francesco ha infatti ospitato a bordo della jeep bianca scoperta cinque bambini, tutti muniti di cappellino rosso. In una tersa giornata settembrina romana, i cinque piccoli ospiti si sono goduti il giro della piazza da una posizione privilegiata, mentre il Papa, apparso sorridente e rilassato, salutava i fedeli che gremiscono i vari settori delimitati dalle transenne, in particolare i bambini, baciati e accarezzati grazie al solerte aiuto degli uomini della Gendarmeria vaticana. Poco prima di compiere l’ultimo tratto di cammino in auto, verso la sua postazione al centro del sagrato, Francesco ha fatto scendere i cinque piccoli passeggeri congedandosi da essi, accompagnato dal suono della banda.