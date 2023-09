Papa Francesco: udienza, “dolore” per incendio scoppiato nel centro di Johannesburg

(Foto Vatican Media/SIR)

“Esprimo il mio dolore per l’incendio scoppiato in un palazzo nel centro di Johannesburg, in Sudafrica, in cui sono morte più di 70 persone, tra i quali anche diversi bambini”. Lo ha detto il Papa, nei saluti ai fedeli di lingua inglese, durante l’udienza di oggi in piazza San Pietro, dedicata alle tappe del suo recente viaggio in Mongolia. “Vi invito a unirvi a me in preghiera per le vittime”, ha proseguito Francesco: “Ai familiari esprimo il mio cordoglio e invio una speciale benedizione per loro e quanti si stanno prodigando per portare assistenza e conforto”.