Per la festa della Natività della Beata Vergine, venerdì 8 settembre, l’arcivescovo di Pesaro e di Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado, mons. Sandro Salvucci, celebrerà la santa messa, alle ore 11, al santuario di Santa Maria in Val d’Abisso, alle ore 18, al santuario di Santa Maria del Pelingo e, alle ore 20,30, sarà a Sant’Angelo in Vado per la santa messa e processione per la festa della Madonna del Pianto.