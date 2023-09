Cammino sinodale: Casale Monferrato, domani sera in cattedrale incontro con mons. Castellucci

È in programma per la serata di domani, giovedì 7 settembre, nella cattedrale di Casale Monferrato l’incontro con mons. Erio Castellucci, arcivescovo di Modena-Nonantola, vicepresidente della Cei per l’Italia settentrionale e presidente del Comitato nazionale del Cammino sinodale. Dalle 20.30, si legge in una nota della diocesi, “a partire dalle priorità individuate nel Consiglio pastorale diocesano, riunitosi il 31 agosto, si passerà a impostare la Fase sapienziale del Sinodo, con un confronto diretto e le sollecitazioni dello stesso mons. Castellucci”.

Giovedì 14 settembre poi, sempre alle 20.30 in cattedrale, si riunirà l’Assemblea diocesana. “Alla luce dei due incontri precedenti – conclude la nota – si darà avvio alla Fase sapienziale del Sinodo in diocesi, delineando le linee dell’attività nell’anno pastorale che sta per cominciare”.