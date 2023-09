Diocesi: Fermo, dall’8 al 10 settembre convegno e focus sul nuovo anno oratoriano

Nel week-end dall’8 al 10 settembre, nella diocesi di Fermo, si apre il nuovo anno oratoriano, con un convegno e un focus di approfondimento sul tema della comunicazione e sul valore aggiunto che essa offre alla relazione educativa. “La serata iniziale di venerdì 8 settembre, a partire dalle 21.15, ci aiuterà ad entrare nel vivo della proposta offrendone il senso profondo”, spiega il Coordinamento oratori fermani (Cof). Il convegno dal titolo “Parole buone per edificare” vuole proprio essere “l’occasione per accorgerci del valore aggiunto che una buona comunicazione offre alla relazione educativa in oratorio. Ci avvierà su questo importante percorso il nostro arcivescovo, mons. Rocco Pennacchio, seguito da Adolfo Leoni, giornalista, e dal formatore Giuseppe Tondelli, che curerà poi, nella due giorni successiva di sabato e domenica, il primo focus di approfondimento ‘Gesù maestro e modello di comunicazione’. Una ricca sessione formativa quella in programma, che presenterà stile, metodo, strumenti, dinamiche e strategie comunicative di Gesù educatore”.

Sono invitati a partecipare i coordinatori, gli educatori e gli animatori di oratorio, i catechisti e chiunque abbia a cuore l’approfondimento della proposta. Per ulteriori informazioni oratorifermani@gmail.com.

Durante la sessione formativa, “presenteremo l’intero percorso di questo nuovo anno oratoriano, durante il quale avremo l’occasione di approfondire varie dimensioni della comunicazione, utili a rendere sempre più viva la nostra esperienza e il nostro annuncio in oratorio”, conclude la nota del Cof.