Diocesi: Bolzano-Bressanone, don Michael Mitterhofer lascia la Curia dopo trent’anni alla direzione di vari uffici

Don Mitterhofer, con mons. Muser, Kripp e don Runggaldier (Foto: diocesi Bolzano-Bressanone)

Nel tradizionale incontro di avvio del nuovo anno pastorale con il personale della Curia diocesana di Bolzano-Bressanone, il vescovo Ivo Muser ha ringraziato tutti i collaboratori e le collaboratrici per il loro prezioso servizio e augurato buon lavoro a chi ha assunto un nuovo incarico. Una menzione particolare ha riguardato Michael Mitterhofer, che dal 1° settembre ha lasciato dopo trent’anni gli uffici di Curia per diventare nuovo parroco a Gries/Bolzano. Ne dà notizia la stessa diocesi ricordando in una nota che don Mitterhofer è stato il primo segretario privato del vescovo Wilhelm Egger dal 1986 per tre anni. Tornato a Bolzano dopo il periodo di studio di diritto canonico alla Gregoriana a Roma, dal 1992 a fine agosto 2023 ha svolto in successione gli incarichi di direttore dell’Ufficio pastorale, di economo diocesano e da ultimo di direttore dell’Ufficio amministrazione della Curia. Questo incarico viene assunto in aggiunta dal 1° settembre dall’attuale economo diocesano Franz Kripp. Nell’incontro nel Centro pastorale, mons. Muser e il vicario generale, don Eugen Runggaldier, hanno ringraziato don Mitterhofer per i tre decenni al servizio della Chiesa locale, in cui ha saputo affrontare sfide e problemi con competenza, fedeltà, lealtà e senso critico.