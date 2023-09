Diocesi: Udine, venerdì il tradizionale pellegrinaggio a Castelmonte. Messa con l’arcivescovo Mazzocato

Si rinnova venerdì 8 settembre il tradizionale pellegrinaggio diocesano a Castelmonte, con la salita a piedi e la messa presieduta dall’arcivescovo, mons. Andrea Bruno Mazzocato.

Il ritrovo dei pellegrini è fissato alle 14.30 a Carraria di Cividale, nei pressi della chiesa di San Rocco, ai piedi della salita di Castelmonte. Già dalle 15 in santuario ci sarà la disponibilità dei confessori. Alle 16 la recita del Rosario e alle 17 sul piazzale del santuario l’arcivescovo presiederà l’Eucarestia che si concluderà con il canto del Magnificat accompagnato dalla preghiera di affidamento della Chiesa di Udine alla Vergine di Castelmonte. Quella del pellegrinaggio a Castelmonte è una tradizione che si ripete e rinnova dal 1976, “un’esperienza spirituale – sottolinea l’arcivescovo nell’invito ai fedeli – voluta da mons. Alfredo Battisti come atto di fede e di affidamento filiale alla Vergine del popolo friulano che si trovava tra le macerie del devastante terremoto”. “A distanza di tanti anni – scrive ancora mons. Mazzocato – il pellegrinaggio incontra sempre una numerosa partecipazione ed è vissuto in un inteso clima di preghiera. Segno che questo atto diocesano di devozione a Maria, Madre di Gesù e nostra, è entrato profondamente nel cuore di tanti cristiani”. “Porteremo alla Madone di Mont tante intenzioni di preghiera per le nostre necessità personali e per quelle di molte persone che conosciamo e che portiamo nel cuore – esorta il presule –. Eleveremo verso la Madre della Misericordia una supplica corale per la nostra Chiesa diocesana. Con convinzione e costanza stiamo continuando il cammino di attuazione delle Collaborazioni pastorali”. E tra le intenzioni di preghiera non poteva mancare quella per la pace “perché cessino gli orrori delle guerre, cominciando da quella che ci è più vicina in Ucraina”. “Ci uniremo al cuore di Papa Francesco che instancabilmente ricorda a tutti che la guerra è sempre e solo male e che dalla violenza non può scaturire nessun bene”, conclude l’arcivescovo. Il pellegrinaggio a Castelmonte sarà raccontato in diretta su Radio Spazio. Per seguire la celebrazione ci si può sintonizzare sulle frequenze dell’emittente diocesana dalle 16.30 (anche in streaming su www.radiospazio103.it).