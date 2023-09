Diocesi: Albenga-Imperia, per i 50 anni della Caritas a Borgio Verezzi musica e testi di De André per “celebrare gli ultimi”

Un ascolto guidato delle canzoni di Fabrizio de André domani, giovedì 7 settembre, a Borgio Verezzi, alle ore 21, nella cornice di Piazza San Pietro. La Caritas diocesana di Albenga-Imperia compie 50 anni e, tra le iniziative proposte per festeggiare questa importante ricorrenza, ha organizzato una serata musicale e di approfondimento, con la collaborazione della parrocchia di San Pietro apostolo di Borgio Verezzi e il patrocinio del Comune di Borgio Verezzi. Lo spettacolo “È appena giusto che la fortuna li aiuti” proporrà l’ascolto di brani di Fabrizio De André, da sempre cantore degli ultimi, degli emarginati, delle persone in difficoltà, molti infatti i brani che il cantautore genovese alle persone svantaggiate. Le stesse persone che la Caritas diocesana aiuta quotidianamente attraverso i suoi centri di ascolto e servizi, anche con la collaborazione di molti volontari. I brani saranno eseguiti da Andrea Acerbi (tastiere) e Guy Deandrade (chitarra e voce). I brani saranno commentati da Alberto Calandriello, assistente sociale e scrittore. Lo spettacolo, a ingresso libero, inizierà alle ore 21 in Piazza San Pietro a Borgio Verezzi.