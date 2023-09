Diocesi: Caritas Termoli-Larino, andata bene raccolta di materiale scolastico per aiutare le famiglie in difficoltà

Riuscita la raccolta di materiale scolastico organizzata venerdì 1° settembre 2023, all’emporio solidale “Ti senghè” di Termoli per aiutare le famiglie in difficoltà.

“Sentiamo di dover esprimere un grazie di cuore – affermano Vito Chimienti e Anna Bernardi, direttori della Caritas diocesana di Termoli-Larino – a quanti hanno contribuito alla raccolta di materiale di cancelleria promossa dall’emporio solidale Caritas in vista del nuovo anno scolastico. Abbiamo ricevuto quaderni, pastelli, pennarelli, diari, astucci, zaini e le prime famiglie hanno già iniziato ad acquistare il necessario grazie alla tessera punti emessa dal Centro di ascolto. È sempre sorprendente constatare la generosità della risposta ai nostri inviti, segno di una comunità attenta ai bisogni degli ultimi e pronta a mettersi in gioco. L’emporio, che serve circa 230 famiglie del territorio, vive anche grazie alle tante donazioni che riceviamo”.

La raccolta continua durante tutto l’anno nei giorni di apertura dell’emporio (via Alfano, Termoli): il lunedì dalle 10 alle 12 e dalle 16.30 alle 18.30 e il venerdì dalle 10 alle 12.