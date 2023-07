Papa Francesco: a Marsiglia il 22 e 23 settembre per l’incontro dei giovani e dei vescovi del Mediterraneo

(Foto Vatican Media/SIR)

Dal 22 al 23 settembre Papa Francesco sarà a Marsiglia, come da lui stesso annunciato, in occasione dei “Rencontres Méditerranéennes” (17/24 settembre), il festival che riunisce i giovani di tutte le confessioni e religioni, assieme a vescovi, associazioni e movimenti dei Paesi che affacciano sul Mediterraneo. Francesco partirà da Roma nel pomeriggio del 22 settembre, alle 14.35 dall’aeroporto di Fiumicino, e atterrerà alle 16.15 nello scalo internazionale di Marsiglia, dove sarà presente ad accoglierlo il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron. Quindi incontrerà il clero diocesano e pregherà la Vergine nella Basilica di “Notre Dame de la Garde”; alle 18 nei pressi del Memoriale dedicato ai marinai e ai migranti dispersi in mare vivrà un momento di raccoglimento con i leader religiosi, ai quali rivolgerà un discorso.

Sabato 23 settembre, l’incontro in privato nell’arcivescovado di Marsiglia con alcune persone in situazione di disagio economico. Alle 10, il momento centrale della visita, con la partecipazione alla sessione conclusiva dei “Rencontres Méditerranéennes” nel “Palais du Pharo”, durante la quale il Papa terrà un discorso ai presenti. Nella stessa sede, verso le 11.30 è in programma l’incontro con il presidente della Repubblica, quindi nel pomeriggio alle 16.15 la messa conclusiva della visita che il Papa presiederà nello “Stadio Vélodrome” di Marsiglia. Alle 18.45 Francesco la cerimonia di congedo in aeroporto.