Giovani: Cnca, al Riot Village organizzato da Unione studenti a Cutro per dialogare di droghe e migrazioni

Venti operatori del Coordinamento nazionale comunità di accoglienza (Cnca) parteciperanno al Riot Village organizzato dall’Unione degli studenti a Cutro, in provincia di Crotone. In particolare gli operatori del Cnca, provenienti da sei diverse regioni, interverranno in due eventi dedicati alle droghe e alle migrazioni e saranno presenti con le unità di strada in occasione dei concerti che si terranno all’interno della manifestazione dal 2 al 4 agosto. “Sarà un’occasione importante per confrontarsi sui temi della droga, della dipendenza, della riduzione del danno, delle migrazioni, dei giovani e della legalità e illegalità in un contesto che vede la partecipazione di tanti ragazzi e ragazze da tutta Italia – si legge in una nota del Cnca –. Si tratta di questioni intrecciate tra loro e che riguardano da vicino il mondo giovanile e per questo siamo ben lieti di poter dialogare con i giovani che verranno alla manifestazione portando la nostra esperienza concreta maturata in decenni di lavoro sul campo”.