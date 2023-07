Gmg Lisbona: Nuoro e Lanusei, lunedì mons. Mura conferirà il mandato ai 180 in partenza per il Portogallo

Le diocesi di Nuoro e Lanusei saranno rappresentate alla Giornata mondiale della gioventù di Lisbona da circa 180 giovani pronti a partire insieme in pellegrinaggio per incontrare Papa Francesco. Nella tarda serata di lunedì 31 luglio, il vescovo Antonello Mura conferirà loro il mandato nel centro di spiritualità Antonia Mesina, da dove i giovani partiranno verso il Portogallo per fare rientro il 10 agosto. L’Ortobene, settimanale diocesano di Nuoro, grazie all’impegno dei partecipanti, quotidianamente pubblicherà nel sito web un “Diario di viaggio” che racconterà tutte le tappe dell’evento.