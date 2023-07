Gmg Lisbona: Prato, partiti ieri sera 85 ragazzi con il vescovo Nerbini, ma i partecipanti saranno in totale 150

Foto diocesi Prato

E’ composta da 85 ragazzi e ragazze e guidata dal vescovo Giovanni Nerbini la delegazione della diocesi di Prato partita ieri sera per la Gmg di Lisbona, dopo la messa e la cena offerta dalla Pastorale giovanile a tutti i partecipanti. “È la mia prima Gmg – dice mons. Nerbini –; parto con lo stesso entusiasmo di questi giovani, sono sicuro saranno dei giorni molto belli, intensi e significativi”.

“Prima di arrivare a Lisbona toccheremo alcuni luoghi significativi della nostra fede: Lourdes, Santiago di Compostela e Fatima – spiega don Marco Degli Angeli, coordinatore del gruppo –. Abbiamo pensato di vivere il viaggio come un pellegrinaggio, poi una volta arrivati a destinazione ci lasceremo coinvolgere in questo grande evento mondiale”.

I partecipanti – giovani dai 16 ai 30 anni – appartengono ai vari gruppi presenti nelle parrocchie pratesi. Per loro la Gmg è il momento clou di un cammino di preparazione svoltosi durante tutto l’anno. “L’entusiasmo e l’emozione di poter condividere un forte momento di fede insieme a milioni di ragazzi e ragazze provenienti da tutto il mondo è palpabile”, dice ancora don Marco. La Pastorale giovanile ha voluto consegnare a ogni giovane pratese un diario di bordo, un piccolo quaderno nel quale poter appuntare pensieri e riflessioni nati durante il viaggio. “Una volta tornati a Prato chiederemo loro di raccontare e testimoniare quanto hanno vissuto”, conclude il sacerdote.

Del gruppo fanno parte anche don Alessandro Ventura, il giovane diacono don Alessandro Tacconelli, prossimo al sacerdozio, e i seminaristi pratesi. Oltre a questa delegazione diocesana, in Portogallo ci saranno altre comitive di Prato: l’oratorio di Sant’Anna, i giovani del Cammino Neocatecumenale e altri piccoli gruppi per un totale di 150 pratesi presenti alla Gmg 2023.