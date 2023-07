Gmg Lisbona: Verona, questa sera partiranno altri 831 ragazzi. I partecipanti saranno in totale 1254

Questa sera a San Giovanni Lupatato (Verona) alle ore 20.30 si terranno la messa e la partenza di altri 831 ragazzi e ragazze veronesi verso la Giornata mondiale della gioventù di Lisbona. Appuntamento nella parrocchia Buon Pastore di San Giovanni Lupatoto con il vescovo Domenico Pompili per la celebrazione eucaristica che dà il via al pellegrinaggio di chi partecipa viaggiando in autobus. Poi la “carovana gialloblu” di 16 pullman si muoverà verso il Portogallo. In totale sono 1254 i veronesi diretti a Lisbona per l’incontro mondiale dei giovani con Papa Francesco

È già in corso il pellegrinaggio di 50 ragazzi che faranno un tratto a piedi e di 35 in canoa, così come i 10 veronesi a Bafatà (Guinea Bissau) per vivere la Gmg in terra di missione.