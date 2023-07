Svizzera: diocesi Lugano, martedì 1° agosto la tradizionale messa sul San Gottardo

In occasione della Festa nazionale svizzera, anche quest’anno la diocesi di Lugano propone per martedì 1° agosto la tradizionale messa sul San Gottardo. La celebrazione eucaristica, con inizio alle 10.30, sarà presieduta dall’amministratore apostolico, mons. Alain de Raemy. L’iniziativa, sottolineano dalla diocesi di Lugano, ha sempre un grande seguito e attira un paio di migliaia di persone. Anche quest’anno sarà trasmessa in diretta tv nazionale (Rsi, Tsr, Drs).

“Quest’anno – si legge in una nota –, per espresso desiderio del vescovo Alain, saranno presenti alla liturgia anche i rappresentanti delle altre confessioni cristiane, come pure uno stand della Pastorale Giovanile per la Giornata mondiale della gioventù, che si terrà a Lisbona nei medesimi giorni”.

Per l’occasione, come avvenuto già nel 2019 e nel 2022, saranno organizzati due treni speciali che, partendo l’uno da Chiasso e l’altro da Locarno, e con fermata in tutte le stazioni, raggiungeranno Airolo dove un servizio di bus navetta porterà i pellegrini al Passo. Sui treni salirà anche mons. de Raemy per salutare i partecipanti.