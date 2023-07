Gmg Lisbona: Giornate nelle diocesi, a Lamego arrivati giovani da Malesia, Singapore, Stati Uniti, Capo Verde, Lituania e Germania

“Un’opportunità d’incontro tra le famiglie e i giovani”. Così don Luís Rafael, coordinatore del Comitato Organizzativo Gmg della diocesi di Lamego ha definito le Giornate nelle diocesi (Gnd) che vede l’arrivo nella città, noto centro vinicolo, situata nel nord del Portogallo, giovani da Malesia, Singapore, Stati Uniti, Capo Verde, Lituania e Germania. Al di là della convivenza con le famiglie ospitanti, il parroco afferma che le Gnd sono un'”esperienza diversa”, che permetterà ai pellegrini di avere “una visione più ampia del Portogallo, dall’interno del Paese alla grande città”. Il 26 luglio, giorno dell’accoglienza dei pellegrini, le famiglie hanno preparato una cena conviviale con i giovani, introducendoli non solo alla gastronomia ma anche alla musica popolare portoghese. Il programma della Diocesi di Lamego per questa settimana prevede un’immersione nella “tradizione”, attraverso la visita ai principali monumenti e alle cantine di spumanti della regione, nella “cultura”, invitando i giovani a partecipare ai giochi tradizionali e stare a contatto con la “natura”, godendosi la “tranquillità” della diocesi. Il 31 luglio, pellegrini e abitanti del paese si riuniranno ancora una volta per la celebrazione della Messa di Apertura, pronti a iniziare la settimana della Gmg di Lisbona.