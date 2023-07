Diocesi: Adria-Rovigo, oggi a Polesella la Festa delle famiglie “L’Amore che rende felici”

“L’Amore che rende felici”. Questo il tema della Festa diocesana delle famiglie in programma per oggi, sabato 29 luglio, dalle 18, a Polesella. L’iniziativa è promossa dal Servizio di Pastorale familiare della diocesi di Adria-Rovigo come “occasione per esplorare l’amore in coppia e in famiglia secondo ‘Amoris Laetitia’”.

“La festa – viene spiegato in una nota – vuole creare interesse su questo tema per tutte le famiglie, ma con un’attenzione speciale alle coppie che si affacciano all’amore e a chi vive i primi anni di matrimonio, che riceveranno tra l’altro, una speciale benedizione dal vescovo al termine della celebrazione eucaristica collocata al centro dell’evento”. Sabato, dalle 18 presso il parco della parrocchia, si terrà l’incontro “Vita matrimoniale da re e regina. sogno o realtà?” a cura di Antonio e Luisa De Rosa, sposi-blogger influencer dell’Amore autori di vari libri sul matrimonio cristiano, di una pagina Facebook e del blog matrimoniocristiano.org.

Alle 19 il vescovo di Adria-Rovigo, mons. Pierantonio Pavanello, presiederà la messa con le famiglie animata da Effata Franciscan Band con musicisti e cantanti della fraternita francescana da tutto il Triveneto. In serata, spettacoli ed intrattenimenti nell’ambito della “Notte bianca” di Polesella; in particolare è previsto lo spettacolo musicale a cura del gruppo Èsteka con intermezzi di Maria Cesaro, co-fondatrice dell’esperienza “Briicks – Coppie felici si diventa” di Torino.