Gmg: oltre 150 orionini in arrivo, anche da Argentina. Paraguay e Brasile

Il gruppo italiano dei ragazzi e le ragazze orionine, oltre 150 giovani, partiranno il 30 luglio 2023 per Madrid dove celebreranno la Gmg orionina presso la parrocchia orionina della Reina de Los Angeles. I giovani provengono da Torino, Voghera, Milano, Pontecurone, Marghera, Roma, Reggio Calabria, Palermo, Foggia. Raggiungeranno tutti insieme Lisbona con gli autobus il 1 Agosto 2023.Vi sono anche altri giovani delle parrocchie orionine che parteciperanno con le diocesi di Tortona e di Bologna, si legge in una nota. Inoltre, ci saranno rappresentanti dalle altre nazioni dove è presente l’Opera Don Orione in particolare da Argentina, Paraguay, Brasile.