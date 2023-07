Gmg Lisbona: 140 ragazzi in partenza da Vittorio Veneto. Il vescovo Pizziolo, “vi auguro di ricevere nuovo slancio per andare in fretta incontro al Signore e agli altri”

foto da screenshot videomessaggio

L’augurio di “ricevere nuovo slancio” per “andare in fretta incontro al Signore e incontro agli altri”. A rivolgerlo ai 140 giovani in partenza da Vittorio Veneto per la Gmg di Lisbona è in un videomessaggio il vescovo Corrado Pizziolo. “Vi saluto cari giovani che parteciperete alla Gmg”, esordisce il presule spiegando che li raggiungerà da venerdì a domenica. “Questa – prosegue – è la quarta Gmg a cui partecipo, spinto proprio dalla partecipazione di voi giovani. Sarete 140 e, uniti a tanti altri vostri coetanei del Veneto e di tutta l’Italia, saremo davvero una bella presenza”. “Si tratta di un’esperienza molto bella che dà entusiasmo, voglia di camminare, ed anche alla luce del tema di quest’anno che riguarda Maria che si alzò e andò in fretta, auguro che anche voi – l’auspicio del vescovo – possiate ricevere nuovo slancio per alzarvi da qualche momento di fatica, che può esserci, e andare in fretta incontro al Signore e incontro agli altri per essere davvero segni di speranza, segni di pace in mezzo in mondo, in modo particolare nei confronti dei vostri coetanei”. “Ci vedremo a Lisbona e vivremo insieme alcuni momenti belli che speriamo possano essere utili a tutti. A me senz’altro; spero anche a voi”. A conclusione del videomessaggio, Gioele, in rappresentanza dei giovani della diocesi, ha consegnato a mons. Pizziolo la maglietta ufficiale della diocesi sulla quale sono rappresentati gli Stati che verranno attraversati o sorvolati durante il viaggio: Italia, Francia, Spagna e Portogallo. “Grazie di cuore di questo regalo che è anche un simbolo di questa Giornata”, ha risposto il vescovo, promettendo di indossarla.