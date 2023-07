Gmg Lisbona: Carpi e Modena-Nonantola, 42 in partenza questa sera, in totale oltre 100. Presente anche il vescovo Castellucci nella delegazione Cei di cui è vicepresidente

La diocesi di Carpi sarà presente alla Gmg di Lisbona – insieme alla delegazione dell’arcidiocesi di Modena-Nonantola – con 42 partecipanti, ragazzi e ragazze delle parrocchie di Sant’Agata Cibeno (Carpi), Cattedrale (Carpi), Fossoli, Budrione, Concordia sulla Secchia, San Possidonio e San Martino Spino, insieme al responsabile della Pastorale giovanile diocesana, Simone Ghelfi, e a don Germain Kitcho, parroco di San Martino Spino.

Il viaggio si svolgerà in pullman, con partenza questa sera alle 23.45, dalla stazione delle corriere a Carpi. Pernottamento a Lourdes domenica 30 luglio. Arrivo nella serata di lunedì 31 luglio nella città di Torres Vedras (distretto di Lisbona), dove i ragazzi alloggeranno presso le famiglie. Da martedì 1° agosto, partecipazione agli eventi della Gmg. I momenti culminanti saranno la cerimonia di accoglienza di Papa Francesco giovedì 3 agosto, alle 17.45, alla “Colina do Encontro”; sempre qui, venerdì 4 agosto, alle 18, la Via Crucis. Sabato 5 agosto, dalle 20.45, Veglia di preghiera nel “Campo da Graça” e qui domenica 6 agosto, alle 9, la messa conclusiva presieduta dal Pontefice. Lunedì 7 agosto, partenza da Torres Vedras, di nuovo pernottamento a Lourdes, e rientro a Carpi nella serata di martedì 8 agosto.

Anche il vescovo Erio Castellucci parteciperà alla Gmg, nell’ambito della delegazione della Conferenza episcopale italiana, di cui è vicepresidente per l’Italia settentrionale. I gruppi parrocchiali che andranno a Lisbona – così come gli scout – hanno vissuto un’intensa preparazione, attraverso attività formative e di autofinanziamento, lungo l’anno pastorale 2022-2023. Hanno inoltre ricevuto il “mandato” come pellegrini della Gmg dalle rispettive parrocchie. Agli eventi presieduti da Papa Francesco prenderà parte anche l’Agesci con il Clan Carpi 1 e il Clan Carpi 4. Per entrambi la partecipazione alla Gmg si inserirà nel percorso delle rispettive route estive, secondo la modalità del “campo mobile” peculiare della branca dei rover e delle scolte (16-20 anni). Aggiungendo gli scout, le presenze dalla diocesi di Carpi nella capitale portoghese salgono così ad oltre un centinaio. Presenti a Lisbona anche alcuni membri delle comunità Neocatecumenali di Carpi, nell’ambito delle delegazione regionale del Cammino Neocatecumenale dell’Emilia-Romagna.