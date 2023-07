Rai Tre: Sulla Via di Damasco, domani la storia don Roberto Fisher, prete da 500mila followers, in partenza con un gruppo di giovani verso Lisbona

L’ospite di Eva Crosetta, nella prossima puntata di “Sulla Via di Damasco” (di Vito Sidoti), in onda domenica 30 luglio, su Rai Tre, ore 8.30, è un figlio della Gmg, don Roberto Fiscer, genovese, prete molto attivo sui social con oltre 500mila followers. Prima dell’altare, sognava di diventare un capo ultras; nel suo passato, anche tanta discoteca e animazione sulle navi. Quell’energia fa parte ancora della sua vita e della sua catechesi, raccontando la fede, in un modo nuovo, attraverso il linguaggio dei social. Con le immagini e le emozioni dei raduni di Roma, Colonia e Rio de Janeiro, l’ospite racconterà gli ultimi preparativi con il suo gruppo di ragazzi e ragazze in partenza per la Gmg, e come il raduno mondiale sia cambiato da Wojtyla a papa Bergoglio; come si è rinnovato nel tempo il linguaggio e il rapporto dei giovani con la fede; come, nel loro cuore, le domande sulla vita siano rimaste le stesse. All’interno del programma, le voci di quanti si apprestano a partire per Lisbona, con le loro attese, sogni e speranze. In coda, le immagini della prima Gmg di papa Francesco, a Rio De Janeiro, con quella memorabile sfida a non restare sul balcone della vita, ma ad immergersi in essa. Regia di Alessandro Rosati.