Gmg Lisbona: Trani, altri 40 ragazzi in partenza domani dopo i primi 20 attualmente a Porto

foto diocesi Trani

Dopo i primi 20 giovani della diocesi di Trani-Barletta-Bisceglie partiti il 25 luglio con destinazione il Portogallo per partecipare alla fase del gemellaggio diocesano in preparazione alla Gmg, domani mattina alle 7.15, con appuntamento nella parrocchia SS. Trinità di Barletta, è prevista la partenza di altri 40 ragazzi provenienti dai sette centri della diocesi. Con essi alcuni delle diocesi di Foggia e Molfetta. Tra i sacerdoti accompagnatori don Fabio Daddato e don Felice Musto. Intanto, in mattinata, don Claudio Maino, responsabile diocesano per la pastorale giovanile, ha inviato un messaggio relativo al giorno precedente: “Giornata intensa la nostra prima intera nella diocesi di Porto (gemellata con Trani-Barletta-Bisceglie, ndr). Appena svegli abbiamo pregato assieme ai giovani e i volontari della parrocchia dove siamo (San Thiago de Riba UL). Poi, dopo un’ottima colazione – prosegue il racconto di don Claudio -, abbiamo visitato qualcosa di questo piccolo ma interessante borgo. In tarda mattinata siamo partiti per Porto dove abbiamo potuto visitare qualche luogo significativo della città. Abbiamo concluso la giornata qui in parrocchia con la preghiera in stile Taizè assieme a tutta la comunità di San Thiago. Facciamo inoltre gli auguri al nostro Antonio Pio, della parrocchia San Giovanni Apostolo in Barletta, che qui a mezzanotte ha compiuto 18 anni!”.