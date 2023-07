Diocesi: Perugia, al via la XV edizione del Festival internazionale Laurenziano d’organo “Aspettando Reger”

Giunta alla sua XV edizione, il Festival internazionale Laurenziano d’organo è una felice intuizione del Capitolo dei Canonici della cattedrale di San Lorenzo di Perugia, in calendario da domenica 30 luglio a martedì 8 agosto, alle 21.30 (con ingresso gratuito), che precede la festa del santo titolare della chiesa cattedrale (10 agosto). Questa edizione – si legge in una nota della diocesi – è dedicata ad un grande compositore di musica da camera ed organistica, il tedesco Johann Baptist Joseph Maximilian Reger, detto Max, del quale quest’anno ricorre il 150° anniversario della nascita, avvenuta a Brand il 19 marzo 1873. Nel concerto di apertura “Aspettando Reger” si ascolteranno brani di Bach, Mendelssohn e Reubke, autori che lo hanno preceduto e ispirato. Gli stessi corali di Bach della prima serata, domenica 30 luglio, verranno poi riascoltati nella versione regeriana nel concerto di sabato 5 agosto. Entrambi i concerti sono affidati all’organista titolare della cattedrale di San Lorenzo, il maestro Adriano Falcioni, nonché direttore artistico del Festival. Tra gli organisti europei che si alterneranno al monumentale organo “Tamburini” della cattedrale perugina, con 5.178 canne, costruito nel 1967, “ci sarà per la prima volta una artista proveniente dalla Grecia, l’organista Eleni Keventsidou”, precisa il maestro Falcioni nel presentare il “cartellone” di questa XV edizione. A sottolineare l’importanza culturale e pastorale del prosieguo di questo evento musicale estivo, che richiama ogni anno sempre più spettatori provenienti anche dall’estero, collocato tra due importantissimi eventi internazionali, “Umbria Jazz” e la “Sagra Musicale Umbra”, è il presidente dal Capitolo dei Canonici della Cattedrale di San Lorenzo mons. Fausto Sciurpa. Nel rallegrarsi anche per il traguardo raggiunto, mons. Sciurpa auspica “un rafforzamento del progetto per un futuro che ne sviluppi maggiormente tutte le potenzialità”.