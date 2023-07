Diocesi: Cerreto Sannita, oggi la “Cena dei Popoli” per coltivare un’educazione alla fraternità, organizzata dall’Azione cattolica

(foto Ac Cerreto Sannita)

È in programma per oggi, a partire dalle ore 18,30 in piazza San Martino a Cerreto Sannita, la seconda edizione della “Cena dei Popoli”, serata di fraternità e condivisione culturale multietnica, attraverso le specialità culinarie dei Paesi di origine di persone di altre etnie presenti nella comunità e nei paesi limitrofi. L’evento è organizzato dall’Azione cattolica interparrocchiale di Cerreto Sannita, in collaborazione con il Forum dei giovani, la Cooperativa sociale di comunità iCare, e con il patrocinio del Comune di Cerreto Sannita, con lo scopo di offrire un’occasione per conoscere meglio tante famiglie che abitano nel territorio. La serata inizierà alle ore 18,30 con delle attività culturali che, attraverso il gioco, vogliono evidenziare gli aspetti dell’integrazione e del rispetto tra culture diverse. Dalle ore 20,30 saranno cucinati e serviti negli stand alcuni piatti tipici europei e subsahariani, mentre si esibirà la band “Gravity Bump” di Gioia Sannitica.