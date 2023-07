Ambiente: Pisani (Cng), “suo deterioramento ci impedisce di guardare al futuro con serenità”

“Condivido la preoccupazione di Giorgia, viviamo in un’epoca di profonda incertezza e questo genera parecchia ansia in molti di noi. Il deterioramento dell’ambiente, ad un ritmo senza precedenti, impedisce a noi giovani di guardare al futuro con fiducia e serenità. La possibilità di prendere decisioni consapevoli per le nostre vite personali e professionali viene erosa dalla crescente instabilità del nostro pianeta”. Così la presidente del Consiglio nazionale dei giovani, Maria Cristina Pisani, a margine del Giffoni Film Festival, commenta l’episodio che ha coinvolto il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin. “Cambiamenti climatici, inquinamento, perdita di biodiversità, scarsità d’acqua e deforestazione – prosegue Pisani – non sono solo concetti astratti, sono minacce reali alla stabilità del mondo in cui speriamo di vivere”. “Vogliamo un futuro in cui possiamo realizzare i nostri sogni, un futuro in cui l’ambiente è un nostro alleato e non un ostacolo. Questa – aggiunge la presidente del Cng – non è solo una crisi ecologica, ma una crisi di fiducia nel futuro, una crisi di visione. Siamo la generazione che sta vivendo questa transizione in prima persona, ma siamo anche la generazione che ha la volontà e la capacità di guidare il cambiamento verso un futuro più sostenibile”.