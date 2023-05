Ecumenismo: Firenze, domani al patriarca Bartolomeo dottorato honoris causa in Sacra Teologia dalla Facoltà Teologica dell’Italia centrale

Il patriarca ecumenico Bartolomeo sarà domani a Firenze dove alle ore 10.30, nell’aula magna “Giovanni Benelli” della Facoltà Teologica dell’Italia centrale di Firenze, il preside della Facoltà, don Stefano Tarocchi, gli consegnerà il dottorato honoris causa in Sacra Teologia “per il suo impegno in ambito ecumenico, per i suoi numerosi richiami per la salvaguardia del creato e per aver offerto una visione antropologica fondata su un chiaro riferimento cristologico e trinitario”. Dopo i saluti del gran cancelliere, card. Giuseppe Betori, e del preside della Facoltà, il patriarca terrà una lectio magistralis. L’evento – fa sapere la Facoltà Teologica – sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube della Facoltà. In serata, alle ore 19, nella basilica di San Lorenzo, preghiera ecumenica presieduta da Bartolomeo, arcivescovo di Costantinopoli e patriarca ecumenico, e dal card. Giuseppe Betori, arcivescovo metropolita di Firenze.