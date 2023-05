Diocesi: Messina, il vescovo Accolla annuncia l’ordinazione a luglio di sei nuovi presbiteri

Sei nuove ordinazioni sacerdotali: ad annunciarle è stato l’arcivescovo di Messina-Lipari-S. Lucia del Mela, mons. Giovanni Accolla. Sabato 1° luglio, alle ore 10, nella basilica cattedrale saranno ordinati presbiteri sei diaconi, cinque studenti del seminario arcivescovile e uno della fraternità “Amici di Gesù Buon Pastore”. L’arcivescovo ha esortato tutti ad “unirsi sin da ora in preghiera per accompagnare i sei candidati e preparare il cuore delle comunità ecclesiali a partecipare alla celebrazione di ordinazione, accogliendolo e vivendolo come intenso momento di comunione e fraternità presbiterale nell’accogliere i sei nuovi confratelli”. Una notizia che prepara alla celebrazione della Giornata diocesana per il Seminario, che sarà celebrata domenica 7 maggio, occasione per ricordare particolarmente l’importante opera formativa offerta dalla comunità del Seminario arcivescovile “S. Pio X”. Infatti, domenica prossima, le comunità, parrocchiali e non, dell’arcidiocesi sono chiamate ad offrire la propria preghiera ed il sostegno all’opera del Seminario.