Decreto Lavoro: Gazzi (assistenti sociali), “nulla per senza dimora, care leaver, persone con dipendenze o problemi psichici”

“Troppe bozze per un decreto, ma nelle tante versioni, ecco le certezze: nulla per le persone fragili, nulla per care leaver, senza dimora, soggetti con problemi psichici o di dipendenza e nulla per i lavoratori poveri”.

Il presidente degli assistenti sociali, Gianmario Gazzi, commenta dichiarazioni e bozze del decreto varato simbolicamente ieri, Festa del Lavoro, dal Governo.

“Siamo preoccupati – dice -, molto preoccupati. Siamo seduti su una bomba sociale che potrebbe esplodere anche per effetti imprevisti come l’inflazione nuovamente in aumento. Quel che leggiamo e ascoltiamo conferma che aver scelto di tutelare le categorie già protette da indennità e assegni specifici e dimenticare chi non ha nulla, neanche la salute per lavorare, è un enorme passo indietro”. “Speriamo – conclude – di essere smentiti dal testo ufficiale che, dopo tante parole e polemiche, avremmo voluto leggere prima”.