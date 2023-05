Sovrano Militare Ordine di Malta: Roma, in corso il Capitolo dei Professi alla vigilia dell’elezione del Gran Maestro

(Foto Sovrano Ordine Malta)

Si è aperto stamani nella Villa magistrale il Capitolo dei Professi, l’organismo incaricato di redigere – in base a una votazione a scrutinio segreto – la terna vincolante per l’elezione del Gran Maestro del Sovrano Militare Ordine di Malta. La terna verrà presentata al Consiglio Compìto di Stato che si svolgerà domani, mercoledì 3 maggio, sempre nella sede istituzionale del Sovrano Militare Ordine di Malta. Lo rende noto il Sovrano Militare Ordine di Malta. Sono 28 i membri giunti a Roma per partecipare al Capitolo dei Professi. La riunione si è aperta stamani con una messa celebrata dal card. Silvano Maria Tomasi, delegato speciale del Papa, nella chiesa di Santa Maria in Aventino. Secondo l’articolo 12 della Costituzione, il Gran Maestro è il capo dell’Ordine e a lui spettano prerogative e onori sovrani nonché il titolo di Altezza eminentissima. Deve dedicarsi pienamente all’incremento delle opere melitensi ed essere esempio di autentica vita cristiana. Spetta al Gran Maestro, insieme al Sovrano Consiglio, l’emanazione dei provvedimenti legislativi non previsti dalla Carta costituzionale, la promulgazione degli atti del governo e la ratifica degli accordi internazionali. Egli amministra, tramite il Ricevitore del Comun Tesoro, i beni dell’Ordine e convoca il Capitolo dei Professi e il Capitolo generale.