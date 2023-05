Romania: Timisoara, Festival ecumenico con i giovani. “Camminare insieme alla luce di Cristo”

Centinaia di giovani parteciperanno in questi giorni a Timișoara, in Romania, al “Ecumenical Youth Fest”, il Festival ecumenico per i giovani, un’iniziativa che s’iscrive nel programma culturale “Timișoara capitale europea”. Il Festival è organizzato dal “Gruppo ecumenico di iniziativa dei giovani di Timișoara” e si svolge fino al 7 maggio, con il motto “Camminare insieme alla luce di Cristo”. Il programma include visite alla sinagoga di Timișoara e ai musei ecclesiastici di varie denominazioni cristiane, tavole rotonde, conferenze e workshop, con invitati dalla Romania e dall’estero. Tra i temi al centro degli incontri: i santi, i miracoli eucaristici, la Bibbia, la custodia del creato, l’Europa, l’ecumenismo, la condivisione della fede, “l’economia di Francesco”. Inoltre, ci sono visite guidate della città, a piedi o con il vaporetto sul Canale Bega, giochi e musica, incluso due workshop artistici con la partecipazione di Gen Verde (Italia). La sera di giovedì, 4 maggio, ci sarà una processione ecumenica sulle strade della città di Timișoara, intitolata “L’autostrada dell’amore”, che collegherà una chiesa greco-cattolica, una riformata, la cattedrale ortodossa e il duomo cattolico. Domenica, dopo aver partecipato alla messa nelle proprie comunità, i giovani si riuniranno per l’inaugurazione dell’istallazione urbana “Il dado della pace”. Il Festival finirà la sera con il concerto sostenuto da diversi gruppi di giovani ortodossi e riformati.