Orionini: Milano, dal 12 al 28 maggio “O’Rione in festa”

Dal 12 al 28 maggio, “O’Rione in festa” tornerà ad animare la zona sud ovest di Milano con i tanti eventi che hanno caratterizzato la manifestazione negli anni precedenti ma anche con alcune importanti novità: in particolare sono previsti momenti ludici e culturali, giochi per bambini, ristorazione, una corsa non competitiva e uno chef stellato.

“Se per il mondo cattolico il mese di maggio è da sempre dedicato alla figura della Madonna, quello della Comunità Orionina – viene spiegato in una nota – è segnato da un’altra importante ricorrenza: la canonizzazione di san Luigi Orione, avvenuta il 16 maggio 2004. Proprio per celebrare questa ricorrenza, dal 2004 la Comunità di Don Orione ha voluto organizzare una manifestazione che, nel corso degli anni, è diventata un punto di riferimento, sia per offerta e qualità degli eventi proposti sia per il gradimento da parte del pubblico, sempre più numeroso. Basti pensare che nel 2022 sono stati coinvolti oltre 80 volontari e serviti migliaia di pasti”.

“Quest’anno – spiega don Luigino Brolese, parroco di San Benedetto Abate – l’Opera Don Orione ha altri tre motivi per festeggiare. Ricorrono infatti i novant’anni dalla fondazione del Piccolo Cottolengo di don Orione, i settant’anni dalla benedizione della nostra Chiesa da parte del beato cardinale Alfredo Schuster (arcivescovo di Milano, dal 1929 al 1954) e i sessant’anni della Casa del Giovane Lavoratore: una grande famiglia riunita con un unico spirito, quello di carità, che ha sempre caratterizzato tutte le opere del nostro fondatore”.

Il primo momento forte in programma è rappresentato dalla messa che sarà concelebrata, nel cortile della chiesa di San Benedetto Abate, domenica 14 maggio alle 10.30. Nel pomeriggio i cori polifonici Orlando di Lasso e Pieve d’Isola, diretti dal maestro Josuè Sureda Valdespino eseguiranno in Chiesa il concerto “Dedicato a Maria”.

Nei tre fine settimana, il cortile dell’oratorio in via Strozzi si trasformerà in un villaggio turistico: tra le varie attrazioni, per i più piccoli, baby dance, spettacolo della Compagnia Circo Fungo e un piccolo Luna Park; per gli adulti, gioco aperitivo, spettacoli e concorsi di band musicali, karaoke e serate danzanti, ma anche tornei di ping pong e burraco. E, come in un vero villaggio turistico, non mancheranno il ristorante, aperto la sera, dal venerdì alla domenica, che offrirà specialità regionali alla portata di tutte le tasche, e la griglieria, per consumare un pasto veloce. Tra le serate a tema segnaliamo “Paella & Sangria” e “Cena con Delitto”; sabato 27 maggio il ristorante ospiterà lo chef stellato Alessandro Negrini de “Il Luogo di Aimo e Nadia”. Non mancherà anche un momento culturale, con l’intervista, e live podcast, a Mario Calabresi il quale presenterà il suo ultimo libro “Una volta sola”, che raccoglie quattrodici storie di chi ha avuto il coraggio di scegliere.

Torna infine la tradizionale “O’Rion Run”, gara podistica non competitiva su un circuito di 2,5 km, per allenare il corpo ma soprattutto lo spirito, poiché è prevista la partecipazione anche di alcuni ospiti del Piccolo Cottolengo.