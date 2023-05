Decreto Lavoro: Alleanza contro povertà, “non combatte tutte le povertà. Scelta grave escludere dal sostegno parte della popolazione in difficoltà”

L’Alleanza contro la povertà non condivide l’impostazione della nuova misura di contrasto alla povertà contenuta nel “decreto Lavoro”, approvato ieri in Cdm, così come commentata dal presidente Meloni e dalla ministra Calderone. Non avendo avuto modo, pur avendolo richiesto, di un confronto con il Governo, ci riserviamo una valutazione dettagliata del testo definitivo. “Qualora dovesse essere confermata la volontà del Governo di superare una misura universale di contrasto alla povertà con un intervento di natura categoriale, – dichiara il portavoce dell’ Alleanza contro la povertà Antonio Russo – che divide la platea delle persone in condizione di bisogno escludendo dal sostegno una parte della popolazione in difficoltà economica, ci troveremo di fronte a un fatto grave, ancor di più in una fase storica di crisi economica e sociale, come quella che stiamo ancora vivendo, e in cui l’incidenza della povertà non accenna a diminuire”. Rimaniamo disponibili ad un confronto che auspichiamo – conclude il portavoce – possa giungere al più presto”.