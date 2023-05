Luterani: concluso ieri a Catania il XXIII Sinodo della Chiesa Evangelica Luterana in Italia (Celi)

Con il culto celebrato ieri primo maggio si è conclusa a Catania la quarta sessione del XXIII Sinodo della Chiesa Evangelica Luterana in Italia. Un ricco programma, accompagnato dal versetto tratto dal vangelo di Matteo: “Voi siete il sale della terra”. Nei giorni di lavoro, i partecipanti hanno dibattuto “sul ruolo che la Celi debba avere nello spazio pubblico, dinanzi ai piccoli e grandi temi che inquietano le società moderne: i cambiamenti climatici, il rapporto con l’ambiente, la violenza delle guerre”. “La varietà di interventi, le numerose partecipazioni di ospiti e delegazioni, la scelta stessa di organizzare un Sinodo nazionale non soltanto a Roma ma anche nei territori, e quest’anno in Sicilia, è espressione della volontà di ricerca, di domande che meritano di trovare il tempo e lo spazio per essere ascoltate e condivise”, si legge nel comunicato finale. In questi giorni, al Sinodo sono intervenuti, in rappresentanza della chiesa cattolica, don Antonino De Maria, incaricato regionale per l’ecumenismo e il Dialogo della Cei, che ha portato anche i saluti fraterni del vescovo di Palermo, mons. Corrado Lorefice; mons. Cesare Di Pietro, Vescovo Delegato regionale per l‘ecumenismo e il Dialogo e Vescovo ausiliare di Messina. Fra i numerosi saluti e messaggi, anche quello del presidente Fcei, pastore Daniele Garrone. Nel corso del Sinodo è stata presentata la campagna otto per mille della Chiesa Evangelica Luterana in Italia. La campagna avrà come filo conduttore il motto del Vangelo di Matteo capitolo 5: voi siete il sale della terra. L’hashtag sarà infatti #siamosale e la campagna sarà accessibile fin dal prossimo 8 maggio sul sito www.ottopermilleluterano.org. La Celi – ricorda la nota – utilizza l’otto per mille per iniziative sociali, umanitarie, rivolte principalmente all’Italia. Partecipa, con propri progetti, allo sviluppo sociale e culturale dei territori dove si trovano le proprie Comunità e, sostenendo progetti in rete, supporta iniziative in favore delle persone più fragili, delle minoranze discriminate, dei migranti.