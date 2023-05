Cinema: Università Pontificia Salesiana, il 5 maggio dialoghi e film in memoria di Fellini

(Foto archivio)

Si torna a parlare di Federico Fellini e lo si fa riprendendo la proposta che l’Università Pontificia Salesiana aveva preparato per la celebrazione del centenario della nascita del regista riminese. Si torna con un progetto rinnovato che vede la partecipazione di vari esperti dell’ambito cinematografico riuniti per rendere omaggio a uno dei registi italiani più conosciuti a livello internazionale. “Fellini tra cielo e Terra” è il titolo dell’evento, che si svolgerà presso l’Università Salesiana di Roma, accompagnato da altri eventi che lo arricchiscono nella proposta.

In particolare, nel pomeriggio del 5 maggio, nell’Aula Paolo VI dell’Università, in due distinti momenti si parlerà dell’opera felliniana dal punto di vista del senso del sacro e del religioso presente nei suoi film. Alle 15, il seminario con gli interventi di Davide Bagnaresi (Università di Bologna) sul tema Appunti biografici sul giovane Fellini; Gianluca Arnone (giornalista e critico cinematografico, caporedattore Rivista del Cinematografo) e Renato Butera (Università Salesiana) su Cielo e terra nei film di Fellini; Guido Benzi (Università Salesiana) e Guido Bertagna (teologo e critico d’arte e cinema) su Fellini tra Bibbia e Teologia; Cecilia Costa (Università degli Studi di Roma Tre) e Claudia Caneva (Università Pontificia Lateranense) su L’antropologia di Fellini.

La seconda parte del programma, dalle 18, aperta dai saluti del rettore dell’Ups, Andrea Bozzolo, sarà un vero e proprio Gala in omaggio al regista con un mosaico di testimonianze. Apre il Video: “Fellini e il sacro” realizzato dalla Facoltà di Scienze della Comunicazione sociale dell’Ups; segue il dialogo tra mons. Dario Viganò e Gianfranco Angelucci (esperto cinematografico) sul focus Fellini tra cielo e terra; quindi Fabio Falzone, giornalista e critico cinematografico, modera il panel di interventi di Mario Sesti (critico e giornalista cinematografico), Marco Leonetti (direttore Fellini Museum Rimini), Chiara Sbarigia (presidente Cinecittà), Silvia Scola (regista), Andrea Monda (giornalista, direttore dell’Osservatore Romano), Antonio Monda (scrittore ed esperto cinematografico) in collegamento da New York. Chiude l’omaggio la video intervista di Fabio Zavattaro (giornalista) a Vincenzo Mollica (amico del regista, giornalista culturale ed esperto di cinema e spettacolo) al quale gli studenti consegneranno una targa di benemerenza per il suo speciale e personale contributo al giornalismo culturale televisivo. La serata sarà animata da alcuni momenti musicali tratti dai film di Fellini eseguiti dal Sebes Trio composto da Alberto D’Annibale (violino), Giovanna Magliocca (pianoforte) e Alessandro Papotto (clarinetto). Il convegno è arricchito da due mostre in esposizione nella Hall dell’Università dei salesiani. La prima, dal titolo Fellini e il sacro, propone un percorso sul tema; la seconda dal titolo Il Divino Amore di Fellini, ripercorre il sopralluogo sul set del film Le notti di Cabiria. Le mostre rimarranno in esposizione sino al 25 maggio 2023. Infine, per concessione della Medusa film e della RTI Mediaset Group, in collaborazione con il Cinema Greenwich di Roma (Via Giovanni Battista Bodoni, 59) saranno proiettati gratuitamente i film I vitelloni (2 maggio ore 16.00), e La dolce vita (3 maggio ore 16.00).