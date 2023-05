Papa Francesco: intenzione preghiera maggio, “i movimenti e i gruppi ecclesiali riscoprano ogni giorno la loro missione evangelizzatrice”

“Preghiamo perché i movimenti e i gruppi ecclesiali riscoprano ogni giorno la loro missione, una missione evangelizzatrice, mettendo i propri carismi al servizio delle necessità del mondo. Al servizio”. Lo dice Papa Francesco nel video del Papa con l’intenzione di preghiera per il mese di maggio diffusa attraverso la Rete mondiale di preghiera del Papa sul tema “Per i movimenti e i gruppi ecclesiali. Preghiamo perché i movimenti e i gruppi ecclesiali riscoprano ogni giorno la loro missione evangelizzatrice, mettendo i propri carismi al servizio delle necessità del mondo”. Il Pontefice afferma che “i movimenti ecclesiali sono un dono, sono la ricchezza della Chiesa! Questo siete voi! I movimenti rinnovano la Chiesa con la loro capacità di dialogo al servizio della missione evangelizzatrice. Riscoprono ogni giorno, nel loro carisma, nuovi modi per mostrare il fascino e la novità del Vangelo”. “Come lo fanno?”, si chiede. “Parlando lingue diverse – sembrano differenti, ma – la risposta offerta dal Pontefice – è la creatività a creare queste differenze – ma comprendendosi sempre e facendosi comprendere. E lavorando al servizio dei vescovi e delle parrocchie per evitare ogni tentazione di ripiegamento su se stessi… perché questo può essere il pericolo, no?”. Infine, l’incoraggiamento: “Rimanete sempre in movimento, rispondendo all’impulso dello Spirito Santo, alle sfide, ai cambiamenti del mondo di oggi. Mantenetevi nell’armonia della Chiesa, perché l’armonia è un dono dello Spirito Santo”.