Diocesi: il 10 maggio mons. Morandi presiede Messa in ricordo di don Luigi Guglielmi

Ricorre mercoledì 10 maggio il ventisettesimo anniversario dell’improvvisa morte di don Luigi Guglielmi, direttore della Caritas diocesana, fondatore dell’Istituto diocesano di musica e liturgia – oggi intitolato al suo nome -, parroco di Castellazzo e Roncadella. Nella chiesa parrocchiale di San Maurizio, dove ricevette l’ordinazione presbiterale, il sacerdote reggiano sarà ricordato nella Messa presieduta dall’arcivescovo Giacomo Morandi, vescovo di Reggio Emilia-Guastalla. A neppure 51 anni “don Gigi”, come veniva da tutti chiamato, si spegneva il 10 maggio 1996 dopo aver “consumato la sua generosa esistenza al servizio della Chiesa, dei giovani e dei fratelli più poveri. Pochi giorni prima, il 29 aprile, aveva guidato i canti nella solenne celebrazione del IV centenario del Primo Miracolo della Beata Vergine della Ghiara. Don Gigi si fece promotore della presenza della Caritas reggiana a Scutari in Albania, dove venne colpito da un colpo d’arma da fuoco sparatogli da un giovane a cui poi perdonò; il proiettile però non si poté estrarre e lo portò conficcato nel suo corpo fino nella bara. Don Gigi venne ordinato sacerdote dal vescovo Gilberto Baroni nella chiesa di San Maurizio il 29 giugno 1969 assieme al fratello padre Tiziano, scomparso a soli 35 anni il 19 maggio 1980 in un incidente aereo in Rwanda, dove era missionario. E proprio nel nome del fratello, don Gigi diede vita al ‘Gruppo Rwanda padre Tiziano’ che ha costruito a Kigali un centro di sanità e un complesso scolastico, dove ogni anno operano tanti volontari. Don Guglielmi è stato anche curato in Santo Stefano, cappellano a Villa delle Rose, insegnante di religione all’Istituto San Vincenzo, assistente diocesano dell’Acr; ha svolto servizio pastorale nella parrocchia ‘reggiana’ della Magliana a Roma”. Nel corso della celebrazione eucaristica di mercoledì 10 maggio, assieme a don Gigi saranno ricordati il fratello padre Tiziano, della Congregazione dei Padri Bianchi, e don Romano Zanni direttore della Caritas diocesana, scomparso il 12 maggio 2021.