Terra Santa: Patriarcato latino, mons. Pizzaballa in visita pastorale a Betlemme

Dal 28 al 30 aprile, mons. Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini, si è recato in visita pastorale a Santa Caterina, a Betlemme, dove, riferisce il Patriarcato, “ha pregato, ascoltato i consacrati e i parrocchiani e preso atto di tutte le attività pastorali della parrocchia”. Il primo giorno, il gruppo scout Terra Sancta ha accolto il patriarca all’ingresso della chiesa di Santa Caterina, insieme al parroco don Rami As’akira, che ha espresso “la sua gioia per la visita del patriarca”. Quest’ultimo si è recato all’Università di Betlemme, dove ha incontrato padre Iyad Twal, presidente dell’università, e diversi capi dipartimento per conoscere gli ultimi sviluppi del campus. La visita pastorale si è concentrata sull’ascolto dei bisogni e delle opinioni dei consacrati e dei laici della parrocchia, e in questo ambito si è collocato l’incontro con le suore di Santa Dorotea, che prestano servizio presso l’Istituto Effeta per sordomuti, e i Padri salesiani. Pizzaballa ha inoltre ricevuto i gruppi parrocchiali dell’Azione cattolica, che hanno illustrato le attività di volontariato che svolgono in parrocchia. Il patriarca li ha ringraziati per il ruolo attivo che svolgono nell’aiutare i fedeli nel loro cammino di fede e nel contribuire all’arricchimento della presenza cristiana.