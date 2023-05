Decreto Lavoro: Coldiretti, “taglio cuneo aiuta ripresa consumi. La misura diventi strutturale e non spot”

Il taglio del cuneo fiscale è importante per aiutare le famiglie in crescente difficoltà e per sostenere i consumi con un circolo virtuoso che sostenga la ripresa del Paese, in una situazione in cui gli italiani hanno addirittura tagliato del 4,7% le quantità di prodotti alimentari acquistate nel primo bimestre del 2023. È quanto afferma il presidente della Coldiretti Ettore Prandini nel commentare il Decreto Lavoro approvato dal Consiglio dei Ministri. Come abbiamo chiesto da tempo, in questo momento storico particolare è necessario sostenere le famiglie e i consumi interni – sottolinea Prandini – e in tale ottica risulta fondamentale il taglio del cuneo fiscale per garantire una maggiore capacità di spesa soprattutto per i beni di prima necessità. E’ necessario quindi trovare risorse affinché – conclude Prandini – tali misure non siano spot ma diventino strutturali”.​